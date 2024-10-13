Киев, 14 октября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования 13 октября устроили облаву на мужчин после концерта в городе Броварах Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна. иа».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка ТЦК ВСУ Украина

«ТЦК снова пришли на концерт», — подписано видео, на котором у выходящих после концерта группы «100лица» мужчин проверяют документы.

На кадрах видно, как молодых парней окружают люди в военной форме с оружием и пытаются их увести. Девушки бросаются на защиту своих мужчин. Многие ввязываются в драку.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе военкоматы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была на концерте рок-группы «Океан Эльзы» в Киеве. Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

На Украине в военкоматах берут от 5 тыс. долларов с задержанных для мобилизации мужчин за то, чтобы отпустить их. Такое заявление сделал уехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.