Киев, 13 октября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. На Украине в военкоматах берут от 5 тыс. долларов с задержанных для мобилизации мужчин за то, чтобы отпустить их. Такое заявление сделал уехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Политик заверил, что в Одессе стоят машины просто на аварийках, без водителей, потому что их забрали ТЦК.

«У кого есть деньги — на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе. Минимальная цифра, чтобы выйти — 5 тыс. долларов. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят», — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат также заявил, что офис президента дал приказ действовать максимально эффективно — забирать всех, не обращая внимания на удостоверения, отсрочки, инвалидность.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе военкомы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была в Киеве на концерте рок-группы «Океан Эльзы». Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

9 октября, по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Военнопленный Александр Гусак ранее рассказал, что на Украине сотрудников военкоматов финансово мотивируют за каждого мобилизованного. По его словам, чаще всего ТЦК вылавливают «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.