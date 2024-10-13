Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Район Биньямина на севере Израиля атаковали беспилотники ливанского движения «Хезболла», пострадали, по предварительным данным, 39 человек, сообщило 13 октября издание Ynet.

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В публикации уточняется, что трое раненых находятся в критическом состоянии, ещё пятеро — в тяжёлом состоянии. Некоторые пострадавшие были эвакуированы с места атаки на вертолётах в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере и больницу «Рамбам» в Хайфе.

Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» проинформировало, что пострадавшие получили осколочные ранения. При этом отмечается, что в момент атаки беспилотниками сигнала воздушной тревоги в районе не было.

12 октября ИА Регнум передавало, что «Хезболла» атаковала город Тверию и штаб войск Израиля в Цфате. Под удар движения попали армейские казармы в Зарите, а также военный штаб в Цфате. По утверждению «Хезболлы», удар также был нанесён по предприятию по производству взрывчатки.

Ранее израильские военные заявили, что засекли запуск 30 ракет с территории Ливана по Израилю и сумели перехватить часть выпущенных. По данным Тель-Авива, были зафиксированы «падения снарядов» в районе Верхней Галилеи. Информации о пострадавших не поступало.