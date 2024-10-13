Пхеньян, 13 октября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Артиллерийским подразделениям КНДР отдали приказ подготовиться к стрельбе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

Отмечается, что согласно приказу генерального штаба Корейской народной армии (КНА) от 12 октября артиллерийские соединения вблизи пограничной линии должны быть в полной готовности к стрельбе.

Причиной такого решения послужила отправка южнокорейских беспилотников в сторону Пхеньяна трижды за месяц, отметили в КНДР. Так, 3, 9 и 10 октября с дронов были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против КНДР.

Приказ генштаба касается восьми артиллерийских бригад, укомплектованных по штату военного времени. Кроме того, усилены караульная служба и пункты наблюдения ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея без колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Ким Чен Ын назвал «марионеткой» южнокорейского президента Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».

В генштабе КНА 9 октября заявили, что власти перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу в крепость. Утверждалось, что решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее, — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

Юн Сок Ёль 1 октября предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией».