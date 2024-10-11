Пхеньян, 11 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) потребовало от Южной Кореи прекратить полёты беспилотных летательных аппаратов с агитационными листовками. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Global Look Press/Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

В МИД сделали Сеулу «последнее» ультимативное предупреждение, в противном случае пообещали привести в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей.

«Минобороны, Генштаб и армия на всех уровнях приступили к подготовке, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. Прежде всего, все наступательные средства КНДР <…> будут готовиться немедленно выполнить своих задачи в любое время», ― подчеркнули в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Южной Корее следует немедленно прекратить безответственные и провокационные действия, которые могут повлечь за собой вооружённое столкновение между сторонами.

В генштабе Корейской народной армии (КНА) 9 октября заявили, что власти КНДР перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу в крепость. Отмечается, решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Северная Корея без каких-либо колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Такое заявление 4 октября сделал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также назвал «марионеткой» южнокорейского президента Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».

1 октября Юн Сок Ёль предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией».

КНДР в качестве ответа на распространение Сеулом пропагандистских листовок неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором. 24 июля шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны.

Очередную акцию с запуском в сторону Южной Кореи воздушных шаров, начинённых мусором, Северная Корея утроила 4 октября. Она стала уже 24-й по счёту с конца мая, когда с территории Северной Кореи в Южную Корею впервые прилетело множество воздушных шаров.