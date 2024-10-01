Сеул, 1 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе торжественной церемонии по случаю Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме, его выступление транслировал телеканал KBS.

KIM HONG-JI/POOL/EPA/ТАСС Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Если Северная Корея попытается использовать ядерное оружие, она столкнётся с подавляющим и решительным ответом нашей армии и союза Республики Корея и США. Этот день станет днём конца режима Северной Кореи», — отметил президент.

Как полагает Юн Сок Ёль, Северной Корее нужно избавиться от иллюзий, что ядерное оружие её защищает. Он указал, что с момента принятия Вашингтонской декларации союз Республики Корея и США превратился в «альянс, основанный на ядерном» оружии. Юн Сок Ёль заявил также о дальнейшем укреплении трёхстороннего сотрудничества Южной Кореи, США и Японии.

Лидер Южной Кореи подчеркнул, что стратегическое командование Республики Корея станет ключевым подразделением по защите страны от «ядерной угрозы и другого оружия массового поражения» КНДР. Запланировано тесное сотрудничество со Стратегическим командованием ВС США, отвечающим за американский ядерный арсенал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и их союзники обеспокоены углублением связей между Россией, Ираном, Китаем и КНДР. На ослабевание Запада указывает множество факторов, в том числе неспособность решить проблему с йеменскими хуситами и вытеснение США и их союзников с военных баз в Африке, где усилили влияние Китай и Россия.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США крайне обеспокоены развитием и укреплением отношений России и Китая. Он отметил, что действия российского и китайского лидеров по укреплению отношений между государствами противоречат американским интересам в сфере нацбезопасности. По словам Кирби, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина объединяет решимость в желании бросить вызов международному порядку.