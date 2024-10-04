Пхеньян, 4 октября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея без каких-либо колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Об этом сообщило 4 октября агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Он также назвал «марионеткой» южнокорейского президента Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования». Кроме того, по словам Ким Чен Ына, высказывания главы Южной Кореи о реагировании с помощью военной силы против ядерного государства, каким является КНДР, представляют собой «смешное зрелище».

Северокорейский лидер подчеркнул, что угрозы со стороны вражеских стран не остановят рост военной мощи Пхеньяна.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Юн Сок Ёль предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией». Президент также отметил, что с момента принятия Вашингтонской декларации союз Южной Кореи и США превратился в «альянс, основанный на ядерном» оружии.

До этого, 8 сентября, начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД КНДР объявил, что Пхеньян готовится к долгосрочному ядерному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Он добавил, что Северная Корея планирует строго контролировать ситуацию в сфере безопасности.

В начале февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркивал, что главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия США.