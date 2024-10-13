Луга , Ленинградская область, 13 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Двое детей пострадали при обрушении перрона на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленинградской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 октября во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна в Толмачёвском поселении Ленинградской области под актёрами рухнул пол. Сообщалось о семи пострадавших, трое из которых, по данным СМИ, находились в тяжёлом состоянии.

Съёмки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей, в конструкции обрушился пол, и люди, находившиеся внутри люди, провалились вниз. По факту произошедшего проводится проверка.

Пресс-служба администрации региона ранее сообщила, что врачи районной больницы Луги оказали помощь 23 пострадавшим в результате инцидента. Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с переломами костей голени.

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