Санкт-Петербург, 13 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна под актёрами рухнул пол, сообщает Telegram-канал «112».

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Режиссёр Карен Геворкян

«Всё произошло во время съёмок фильма на одном из полигонов Толмачёвского поселения. В результате рухнул пол и люди провалились на землю», — сказано в публикации.

По данным канала, в результате случившегося пострадали семь человек, их госпитализировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, минимум 35 человек пострадали во время свадебной церемонии из-за обрушения межэтажного перекрытия в итальянской Тоскане. Церемония проходила на территории бывшего монастыря XV века в районе поселения Пистойя. Во время танцев произошло обрушение межэтажного перекрытия, и участники торжества упали с высоты четырёх метров.

Ранее стало известно, что на съёмках кинофильма Rust («Ржавчина») актёр Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. На линии огня оказались оператор Хатчинс и режиссёр Джоэл Соуса. Режиссёру оказали медицинскую помощь и выписали из больницы спустя несколько часов, оператора врачам спасти не удалось.