Луга , Ленинградская область, 13 октября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Врачи Лужской центральной районной больницы в Ленинградской области оказали медицинскую помощь 23 пострадавшим при обрушении на съёмках фильма в Толмачёвском поселении, сообщила 13 октября пресс-служба администрации области.

Иван Шилов ИА Регнум

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы, сказано в сообщении.

«Медицинская помощь оказана 23 человекам. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 октября во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна в Толмачёвском поселении Ленинградской области под актёрами рухнул пол. Сообщалось о семи пострадавших, трое из которых, по данным СМИ, находились в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

В июле 2023 года июля в Луге при проведении исторического праздника-фестиваля «Ольгины берега» обрушился деревянный пешеходный мост. Один человек погиб, восемь получили ранения. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.