Ташкент, 13 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Узбекистане родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, могут оштрафовать на сумму до 1,875 млн сумов (около 14 тыс. рублей) за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, сообщила 13 октября пресс-служба МВД Узбекистана.

Максим Богодвид/РИА Новости

В стране уже произошло несколько инцидентов, связанных с данной субкультурой, в частности, 11 октября квадробер напал на пассажиров общественного транспорта, сильно напугав ребёнка, ставшего свидетелем инцидента, сказано в сообщении.

«Эти обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо. (…) В соответствии со статьёй 77 Конституции Республики Узбекистан родители обязаны заботиться о своих детях до достижения ими совершеннолетия, обеспечивая их воспитание, образование, здоровое, полноценное и всестороннее развитие», — отметила пресс-служба.

Эксперты отмечают, что увлечение подобной субкультурой может нанести ущерб психике ребёнка, сказано в сообщении. МВД призывает родителей выполнять свой моральный долг и нести юридическую ответственность по всестороннему воспитанию своих детей, добавила пресс-служба.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками, а законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодёжную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Квадробинг — это не детская игра, а опасная субкультура и социальная технология, готовящая детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ), отмечал председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.