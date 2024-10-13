* — экстремистское движение, запрещённое на территории РФ

Москва, 13 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ), заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Отличие нормального поведения от нового движения простое: квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — приводит его слова «РИА Новости».

Священник подчеркнул, что раньше дети могли играть зверушек в спектаклях или же носить одежду «с ушками», однако они не оставались в том же образе в жизни и, тем более, их не водили в ветклиники.

«В последние годы ЛГБТ-движение на Западе взяло прицел на обработку молодого поколения. Для перепрошивки подрастающего поколения ЛГБТ-сообществом создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ субкультур. Среди них особенно выделяется фурри и терианы, которые объединяет поиск зверя в человеке. Квадроберы — это условно подготовительная группа школьного возраста, где только начинается разговор о зверином гендере в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — добавил Лукьянов.

По словам священника, порицание общества, вызванное нестандартным поведением квадроберов, делает их ближе к другим меньшинствам на психологическом уровне ещё с детства, что может повлиять на появление в них новой идентичности. Он предположил, что в дальнейшем представители фурри-сообществ могут взять молодых квадроберов «в наставничество», в ходе которого уже взрослые люди будут развращать несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что квадробинг является деструктивным явлением, которое вызвано отсутствием необходимого ребёнку внимания. Она уточнила, что самым действенным способом борьбы с квадробингом будет проявление безграничной любви и повышенного внимания к своим детям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой. Он также выразил надежду, что президенту Владимиру Путину неизвестно об этом.

8 октября МИД РФ Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы. Мирзоян ответил, что знает о существовании движения.

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.