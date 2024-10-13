Павловский Посад, Московская область, 13 октября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Один человек погиб при столкновении двух грузовиков и трёх легковых автомобилей в Павло-Посадском городском округе в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главка подмосковного МВД.

ГУ МВД России по Московской области

«Сегодня на 175-м км автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трёх легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте», — говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Там отметили, что сотрудники ГАИ в данный момент устанавливают обстоятельства аварии.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. Погибли трое членов одной семьи. По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. Против водителя самосвала возбудили уголовное дело.