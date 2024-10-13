Анкара, 13 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В турецком аэропорту Ризе-Артвин в результате удара молнии пострадал член экипажа самолёта. Об этом сообщает онлайн-платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya.

Василий Иванов ИА REGNUM

Отмечается, что удар молнии произошёл перед вылетом воздушного судна из Ризе-Артвин в Стамбул в момент, когда дверь самолёта должна была закрыться. На нескорое время воздушная гавань приостановила работу.

«В результате удара молнии оперативный сотрудник самолёта потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу», — говорится в публикации.

Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре восемь человек погибли в результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх, среди них было шесть школьников. Сообщалось, что все дети были учащимися 11-го класса. Они возвращались домой после экзамена, в этот момент шёл сильный дождь. Школьники укрылись под навесом рядом с деревом, в которое попала молния.