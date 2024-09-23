Штат Чхаттисгарх, Индия, 23 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в результате удара молнии в индийском штате Чхаттисгарх, среди них было шесть школьников, пишет India Today со ссылкой на правительство региона.

IMAGO/christian heilwagen/Credit: Global Look Press

Сообщается, что все дети были учащимися 11-го класса. Они возвращались домой после экзамена, в этот момент шёл сильный дождь. Школьники укрылись под навесом рядом с деревом, в которое попала молния, уточнил глава округа Санджай Аггравал.

Представитель полиции Раджнандгаона Мохит Гарг сказал, что все восемь человек погибли на месте, ещё один пострадавший был доставлен в больницу.

Правительство штата сообщило о выделении компенсаций в размере 400 тыс. индийских рупий (около 4,8 тыс. долларов) для семей погибших. На место происшествия прибыли местные чиновники и правоохранители.

Как передавало ИА Регнум, шесть человек погибли и десять пострадали в результате удара молнии в павильон на территории парка в провинции Цзянсу на востоке Китая. Несколько человек укрылись от дождя в павильоне, но молния ударила в павильон и обрушила его. Под завалами строения оказались люди.

Ранее в парке «Патриот» в Московской области от удара молнии 28 июля пострадали четыре человека. Один погиб, трое были госпитализированы. Трагедия попала на кадры очевидцев: молния ударила в зонт, под которым люди укрылись от дождя.