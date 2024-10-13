Химки, Московская область, 13 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве собственной матери 21-летний молодой человек из Химок заявил, что сделал это из-за её упрёков в его сторону по поводу отсутствия работы и злоупотребления алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На допросе следователю подозреваемый пояснил, что убийство матери он совершил из-за регулярных с ней ссор и претензий с её стороны по подводу его безработицы и распития алкоголя», — передаёт сообщение СК «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилась информация, что в подмосковных Химках молодой человек во время конфликта несколько раз ударил ножом свою мать, после чего женщина скончалась в больнице

По данным Shot, преступление совершил 21-летний хоккейный защитник, который раньше играл за молодёжку мытищинского «Атланта». Молодой человек начал злоупотреблять алкоголем на фоне неудачного развития карьеры, из-за чего стали всё чаще возникать конфликты с 47-летней матерью.

Уточнялось, что молодой человек в день убийства также был в состоянии опьянения, что и спровоцировало конфликт. На шум и крики сбежались соседи, которые вызвали скорую и полицию. Женщину экстренно госпитализировали: у неё были множественные ножевые раны спины, плеча и живота. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.