Химки, Московская область, 13 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В подмосковных Химках 21-летний хоккеист во время конфликта несколько раз ударил ножом свою мать, после чего женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«21-летний хоккейный защитник, который раньше играл за молодёжку мытищинского «Атланта», начал злоупотреблять алкоголем на фоне неудачного развития карьеры, из-за чего стали всё чаще возникать конфликты с 47-летней мамой. Последняя ссора стала роковой», — отмечено в публикации.

Молодой человек в день убийства также был в состоянии опьянения, что и спровоцировало конфликт с матерью. На шум и крики сбежались соседи, которые вызвали скорую и полицию.

«Женщину экстренно госпитализировали: у неё были множественные ножевые раны спины, плеча и живота. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли, она умерла примерно через пять часов», — говорится в посте.

Уточняется, что молодой человек уже задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в СК РФ сообщили, что житель Москвы убил топором свою жену во время сбора грибов в лесу Киржачского района Владимирской области. В СК уточнили, что подозреваемый спрятал тело женщины в лесу, прикрыв его ветками, а затем выбросил орудие убийства и личные вещи жертвы в разных местах по дороге домой. Детям он сказал, что высадил их мать на остановке в Московской области.

В сентябре в Саратове похитили и убили ножом женщину. Двое мужчин силой усадили жертву в её же машину и уехали. Было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что убийство могла организовать жена её любовника.