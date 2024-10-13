Москва, 13 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские военные за ночь уничтожили 13 украинских дронов, направленных для атаки по объектам на территории страны, сообщило 13 октября Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Атаки киевского режима предотвращены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей, и один — над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщал о каких-либо последствиях ночного налёта беспилотников, но позже информировал об ударе украинского дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в селе Петровка Белгородского района. В результате осколочные ранения и баротравмы получили два бойца самообороны, отметил он в Telegram-канале.

Власти Курской области ночью объявили угрозу атаки БПЛА. Предупреждение действовало с полуночи до 7:00 мск. О каких-либо последствиях не сообщалось.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о сбитом беспилотнике самолётного типа и отсутствии разрушений. Других подробностей он не привёл.

В ночь на 10 октября средства ПВО перехватили максимальное число украинских дронов за пределами зоны боевых действий на текущей неделе. В общей сложности были уничтожены 92 аппарата, 47 из них — над Краснодарским краем. Массированные налёты, по информации Минобороны, были предотвращены также 9 и 12 октября. В обоих случаях российские военные перехватили по 47 дронов.