Москва, 13 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Обновление Россией ядерной доктрины охлаждает пыл горячих голов на Западе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, ещё до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину», — сказал Лукашенко в интервью тележурналисту Павлу Зарубину на полях заседания Совета лидеров стран СНГ в Москве.

По его словам, если бы Запад не услышал сигнал, то давно бы применил против России для ударов вглубь её территории дальнобойное оружие.

«А так, наверное, это охлаждает их пыл», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.