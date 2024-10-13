Хмельницкий, Украина, 13 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В Хмельницкой области на западе Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкомата) начали проводить рейды в гостиницах, сообщило 13 октября издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание опубликовало кадр, предположительно снятый у одной из гостиниц в указанном регионе. На снимке видно сотрудников ТЦК, стоящих у входа в отель.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в минувшие двое суток военкомы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам. Самая масштабная проверка была проведена в ходе киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы».

Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК перекрывают выходы из заведений и проверяют документы у мужчин предположительно призывного возраста.

12 октября местные СМИ сообщили, что попытка украинских военкомов устроить рейд в один из ресторанов Львова завершилась безрезультатно: посетители заведения выгнали сотрудников ТЦК из ресторана.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.