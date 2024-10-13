Москва, 13 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по военному аэродрому и складам беспилотников ВСУ, сообщило 13 октября Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах нанесено в результате действий российской авиации, ударных БПЛА и артиллерии, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово сдались в плен под Курахово в ДНР после того, как операторы российских дронов сбросили на их позиции агитационные листовки. Видео с пленными появилось в Telegram-канале «Народная милиция ДНР», в кадре они жалуются на невыносимые условия на фронте и на то, что всем — от продовольствия до обмундирования — обеспечивали себя сами.

В российских силовых структурах заявили, что украинские подразделения начали покидать город Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Обстановка для украинских военных в городе «весьма плачевная», пояснили силовики.