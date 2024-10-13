Боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдались в плен под Курахово после того, как операторы российских дронов сбросили на их позиции агитационные листовки. В Telegram-канале «Народная милиция ДНР» опубликовано видео, где военнопленные жалуются на невыносимые условия на фронте, на то, что всё — от продовольствия до обмундирования — приходилось покупать самим. А листовки ВС РФ помогли принять правильное решение. Они призвали сдаться других украинских военнослужащих. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 962-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922478" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Массовая сдача боевиков из 79-й бригады ВСУ на кураховском направлении

О том, как в ходе ожесточённого боя, длившегося почти три часа, трое военнослужащих ВС РФ пленили четырёх боевиков ВСУ, рассказал боец с позывным Терминатор. Соответствующее видео 13 октября обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9dvqY2pvl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боец с позывным Терминатор рассказал, как проходил один из боёв

Отмечается, что пленных потом передали спецгруппе.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.