79-я бригада ВСУ сдалась в плен после сброса листовок — 962-й день СВО
«Народная милиция ДНР»: боевики ВСУ сдались в плен после сброса листовок — 962-й день СВО
Боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдались в плен под Курахово после того, как операторы российских дронов сбросили на их позиции агитационные листовки. В Telegram-канале «Народная милиция ДНР» опубликовано видео, где военнопленные жалуются на невыносимые условия на фронте, на то, что всё — от продовольствия до обмундирования — приходилось покупать самим. А листовки ВС РФ помогли принять правильное решение. Они призвали сдаться других украинских военнослужащих. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 962-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
О том, как в ходе ожесточённого боя, длившегося почти три часа, трое военнослужащих ВС РФ пленили четырёх боевиков ВСУ, рассказал боец с позывным Терминатор. Соответствующее видео 13 октября обнародовало Минобороны.
Отмечается, что пленных потом передали спецгруппе.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.