Дублин, 13 октября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. При участии России на втором мирном саммите по Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому могут вручить новую карту его страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Гораздо более вероятно, что Россия представит Диктатору и его «Штабу» новую карту Украины», — написал Боуз в посте.

Таким образом журналист прокомментировал слова руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что на втором саммите мира, возможно, будет представлена Россия и ей покажут «план победы».

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Боуз заявил, что у Зеленского остаётся всё меньше возможностей, ведь европейцы уже устали от боевых действий, а США сконцентрированы на Ближнем Востоке. По его словам, Зеленский уже понимает, что его диктатура завершится выборами на Украине.

9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер и написано, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.