Москва, 13 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил красивую вазу в подарок на день рождения от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал 13 октября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Ушаков сообщил, что Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок», стоимость которого «чуть побольше» разрешённых для госслужащих 3 тыс. рублей.

«Я могу сказать, что это красивая ваза», — сказал Ушаков на видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Он добавил, что Эрдоган попросил отправить Путину подарок до того, как пообщался с ним по телефону, поэтому внимание на этом событии не акцентировалось.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября, в день рождения российского лидера, Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. В Кремле отметили, что президент Турции тепло поздравил своего коллегу. Кроме того, лидеры подтвердили договорённость о проведении двусторонней встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на день рождения Путину произведение белорусских умельцев, сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. В 2022 году Лукашенко преподнёс Путину сертификат на получение трактора «Беларусь».