Минск, 8 октября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на день рождения своему коллеге президенту Владимиру Путину произведение белорусских умельцев, рассказала журналистам его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Это ручная работа. Произведение, сделанное белорусскими умельцами, в исконно белорусских техниках», — сообщила Эйсмонт.

Как передавало ИА Регнум, с днём рождения Путина также поздравили президенты Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие.

Эрдоган специально прислал президенту России подарок ко дню рождения, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос журналистов, не выходил ли этот подарок за рамки разрешённых для госслужащих 3 тыс. рублей, сотрудник Кремля уточнил, что данный презент стоит «чуть больше». Председатель КНР Си Цзиньпин также направил Путину «очень тёплое послание», рассказал Ушаков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского лидера, отметив, что Северная Корея всесторонне и бескорыстно поддерживает «справедливое дело российской армии и народа».

7 октября 2022 года Лукашенко подарил Путину на 70-летний юбилей трактор «Беларусь».