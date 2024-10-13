Нью-Йорк, США, 13 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Разрыв между Украиной и её ключевыми западными союзниками увеличивается, сообщило американское агентство Bloomberg.

РИА Новости/Тарас Петренко

«Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается», — отмечено в публикации.

В публикации указано, что западные союзники главы киевского режима Владимира Зеленского уже порядком устали от боевых действий, особенно на фоне успехов ВС России на востоке Украины. Также уточняется, что Киев стремится попасть и в НАТО, ведь ВСУ сталкиваются с постоянной нехваткой оружия.

По мнению автора материала, ситуация дополнительно отягощается предстоящими выборами в США, ведь кандидаты обладают совершенно противоположными взглядами по поводу конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, британский аналитик Александр Меркурис считает, что Зеленскому нужно бить тревогу из-за ослабевающей поддержки в Европе. Также его должны беспокоить предстоящие выборы в США, сказал эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что западные союзники Украины давят на Зеленского, требуя от него плана завершения военного конфликта. По данным издания, глава киевского режима в последнее время проявляет больше гибкости в вопросе переговоров с Россией.

5 сентября президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только на основе уже зафиксированных договорённостей. По его словам, эти договорённости были достигнуты в Стамбуле.