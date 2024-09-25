Лондон, 25 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно бить тревогу, заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Зеленскому стоить бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе. Конечно, он должен беспокоиться о том, что произойдёт в США», — отметил он.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя, однако глава киевского режима предлагает некий «победный план», который страны Запада никогда не примут.

По данным СМИ, «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. Он включает в себя продолжение боевых действий в Курской области. Кроме этого, план содержит пункт о получении от западных стран современного оружия, а также членство Украины в ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» главы киевского режима, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

Позднее Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте.

Президент России Владимир Путин заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Россия готова возобновить переговоры по Украине, однако сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пояснил он. Путин пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО. После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область российский лидер подтвердил готовность к диалогу, отметив, что перед его началом нужно выбить из приграничных районов региона вторгшиеся туда украинские формирования.