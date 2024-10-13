Курская область, 13 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие вывезли сельхозтехнику с занятых ими территорий в Кореневском районе Курской области, сообщила глава района Марина ДегтярёеваТАСС.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», — рассказала Дегтярёва.

Она отметила, что сельхозтехнику, которую не успели вывезти, сожгли. По словам главы района, ей известно о расстрелах мирных жителей при эвакуации и других преступлениях ВСУ в Кореневском районе.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по данным российских военных следователей, бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. В начале августа в Суджанском районе были убиты не менее трёх гражданских лиц, узнали следователи. В Большесолдатском районе ВСУ с применением артиллерии обстреляли пункт эвакуации мирного населения. В конце августа было обстреляно село Черкасское-Поречное, там же подожгли три дома и убили трёх местных жителей. В конце сентября было атаковано село Волконск — с помощью беспилотников украинские военные подожгли дома, в которых находились люди. Два дома были разрушены полностью, восемь получили повреждения.

Проживающая в Кореневском районе Курской области волонтёр Мария, помогающая эвакуировать россиян, сообщила, что украинские военные расстреливали местных жителей, и в том числе детей. По её словам, убили и её родственников.

Утром 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины вторглись в Курскую область. Их продвижение остановили российские войска. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией киевского режима. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.