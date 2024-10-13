Вашингтон, 13 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опрокинул судью в ходе матча с «Нью-Джерси», применив силовой приём против одного из соперников.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Удар Овечкина предназначался словацкому форварду «Нью-Джерси» Томашу Татару, но досталось и судье. Лайнсмен упал с бортика на скамейку «Девилз».

Овечкин начал свой 20-й сезон в НХЛ. Как сообщало ИА Регнум, 39-летний россиянин больше не является самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в 2023 году.