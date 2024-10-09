Москва, 10 октября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин больше не является самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в 2023 году. Статистику привёл Forbes.

Michael Miller Александр Овечкин

В прошлом сезоне Овечкин и канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон делили первое место по уровню дохода, который составлял 17,5 млн долларов за сезон, включая спонсорские контракты и другие источники заработка.

Однако в новом рейтинге за 2024 год доход Овечкина составит 16 млн долларов (на льду 11 млн, вне льда — 5 млн долларов), что сделает его вторым по уровню дохода среди игроков НХЛ. Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид также получит такую же сумму.

Лидером рейтинга стал американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с доходом в 21,7 млн долларов, а Маккиннон занял второе место с доходом в 19,5 млн долларов.

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в этом сезоне должны получить 156 млн долларов, заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин заявил 5 октября, что не менее половины заработанных денег уходят на налоги. По итогам сезона 2024/25 хоккеист может упрочить лидерство в списке самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ — его зарплата по контракту равна 5 млн долларов, а общий доход составит 149,2 млн.

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами. В НХЛ сезона 2024/2025 Овечкин провёл за «Вашингтон» 83 матча и набрал 65 очков по системе «гол+пас». В составе «Вашингтона» он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Овечкин способен побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в новом сезоне. По мнению главного тренера клуба Спенсера Карбери, он сможет забить 42 гола.