Москва, 13 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Страны, которые выступают с мирными инициативами по урегулированию конфликта на Украине, не понимают, что, если Россия сейчас остановится, это будет означать победу Запада. Тем самым у него будут развязаны руки, и он начнёт нападать на другие страны. Такое мнение высказал «РИА Новости» научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Иван Шилов ИА Регнум Россия, Запад

Политолог подчеркнул, что те, кто выдвигает «прекрасные инициативы», и те, кто их поддерживает, заблуждаются и не понимают очевидного.

«Если Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесёт ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада, и он пойдёт дальше нападать на всех. И на Китай, и на Индию, а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть», — сказал Караганов.

Китай и Бразилия считают, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, они высказались за проведение международной мирной конференции.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Караганов считает, что ядерная доктрина России была безрассудной и её нужно менять на деле.

По мнению Караганова, Россия слишком долго ждала, используя беспечную ядерную доктрину. Сейчас идёт движение «в этом правильном направлении», правда, с огромным опозданием. Политолог сожалеет, что Россия вошла в спецоперацию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный.

Западным странам для решения всех проблем необходимо начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 октября написало турецкое издание DikGAZETE.

Киев и его западные союзники постепенно осознают, что им придётся провести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории ради мирного урегулирования конфликта, заявили в британской газете The Financial Times. С точки зрения издания, на такое изменение настроений повлияло сразу несколько факторов, среди которых отступление ВСУ в Донбассе, обострение конфликта на Ближнем Востоке и смещение фокуса Запада, приближение зимы, а также скорые выборы президента США.