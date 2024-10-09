Анкара, 9 октября, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Западным странам для решения всех проблем необходимо начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 октября написало турецкое издание DikGAZETE.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

В статье напомнили о неоднократной посреднической роли российского лидера при урегулировании различных конфликтов. Путин, по мнению автора, поддержит любую позитивную инициативу, в том числе направленную на завершение украинского кризиса.

Российский президент стал фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, а также на европейском и африканском континентах, подчеркнули в материале. Теперь на Западе не могут делать что хотят, заключили авторы.

Как передавало ИА Регнум, согласно анализу компании «Минченко консалтинг», за годы правления образ российского президента Владимира Путина менялся от «воина» к «правителю», а затем к «творцу». Для него образ «правителя» остаётся базовым и органичным. Для внешней аудитории он «правитель-воин», а для внутренней — «заботливый правитель», заключили политологи.

Киев и его западные союзники постепенно осознают, что им придётся провести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории ради мирного урегулирования конфликта, заявили в британской газете The Financial Times. С точки зрения издания, на такое изменение настроений повлияло сразу несколько факторов, среди которых отступление ВСУ в Донбассе, обострение конфликта на Ближнем Востоке и смещение фокуса Запада, приближение зимы, а также скорые выборы президента США.