* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 октября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Антироссийские высказывания, в том числе призывы к убийству политиков, послужили причиной включения в реестр иностранных агентов музыкального критика Артемия Троицкого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в материалах суда.

Илья Питалев/РИА Новости Артемий Троицкий (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Установлено, что Троицкий находился под иностранным влиянием, выраженным в получении поддержки от иностранного источника, призывал в интернете к убийству российских политиков, распространял ложную информацию о СВО, критиковал и оскорблял российские власти и армию, передаёт «РИА Новости».

Троицкий обратился в Московский суд с иском, пытаясь обжаловать свой статус иноагента. По его мнению, эта мера ограничивает его профессиональную деятельность, препятствует в её осуществлении, противоречит основополагающим принципам международного права, умаляет его достоинство. Суд не принял во внимание его слова и оставил ранее принятое решение без изменений.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января 2023 года Министерство юстиции России признало в числе прочих иностранным агентом журналиста и критика Артемия Троицкого.

В феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.