Москва, 13 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области спиртзаводу, принадлежащему крупнейшему производителю водки в России Novabev Group, приостановили лицензию. Соответствующее решение принято Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Варвара Гертье/РИА Новости

Согласно реестру ведомства, решение в отношении АО «Спиртзавод Чугуновский» было принято 10 октября. Лицензию приостановили из-за нарушений требований утилизации отходов, попавших в реку Чугунка. Это привело к гибели в ней рыбы, передаёт РБК.

Одно из старейших предприятий спиртовой промышленности России было основано в 1913 году. Завод расположен в 130 км от Нижнего Новгорода. Являясь основным бюджетообразующим предприятием Воротынского района, завод выпускал этиловый спирт, концентрат головных примесей, масло сивушное и кормовую смесь для крупного рогатого скота, птицы и рыбы.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 июля повысились минимальные отпускные и оптовые цены у производителей спиртных напитков крепостью выше 28 градусов. С предложением повысить цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия выступил Минфин. Индексацию цен связали с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.