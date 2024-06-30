Москва, 30 июня, 2024, 10:05 — ИА Регнум. В России вырастут минимальные розничные цены на спиртное крепостью выше 28 градусов. Соответствующий приказ Минфина вступит в силу 1 июля.

Elena Mayorova/Global Look Press

Так, цена полулитровой бутылки водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей. Бренди и другой алкоголь, произведённый из винного, виноградного, плодового, кальвадосного или вискового дистиллята, подорожает с 375 до 403 рублей.

Кроме того, с 1 июля повысятся минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Так, минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовую ― с 238 до 256. Отпускная цена на коньяк увеличится с 397 до 427 рублей, а оптовая ― с 419 до 450 рублей, отпускная цена на бренди ― с 289 рублей до 311 рублей, оптовая ― с 304 до 327 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и ликёро-водочные изделия Минфин выступил в апреле. Индексацию цен связали с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В пояснительной записке к проекту приказа Министерства финансов указывалось, что при разработке проекта учитывали влияние введённых внешних торговых и финансовых ограничений, увеличение стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольной продукции. Согласно документу, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

С января по апрель 2024 года российские алкогольные предприятия на 10% увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 33,681 млн декалитров. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки выросло на 6% (22,689 млн декалитров), коньяка — на 7,3% (2,622 млн), вин — на 27,8% (11,025 млн), игристых вин — на 36,5% (4,497 млн), а ликёрных — на 70% (553,7 тысячи). Всего с начала года алкогольная отрасль выпустила 62,925 млн декалитров продукции, что на 20,1% больше, чем в 2023 году.

При этом производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4%, до 8,095 млн декалитров.

В январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9%, составив 1,6 млн дал. При этом производство водки уменьшилось на 3,5% (4,75 млн дал).