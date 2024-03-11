Москва, 11 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 млн до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заёмными средствами учредителей. Кроме того, если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

Также законом уточняются правила использования оборудования для производства такой продукции, а также процесс денатурации.

Кроме того, документ устанавливает требования к деловой репутации физических лиц — членов органов управления организаций, занимающихся производством этилового спирта и алкогольной продукции. Так, члены наблюдательного и исполнительного коллегиальных органов компании, генеральный директор и главный бухгалтер не должны входить в органы управления, если ранее управляли подобной организацией и её лицензия на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции была аннулирована, а с даты аннулирования лицензии прошло менее пяти лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Росалкогольрегулирование поддержало идею об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. После того как в начале июня 2023 года в ряде регионов люди массово отравились суррогатным алкоголем, глава фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова (СРЗП) предложили возобновить внеплановые проверки в сфере производства спиртного.

В июне 2023 года суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. Первый случай отравления произошёл в Курганской области, затем о массовых отравлениях сидром сообщили в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и других регионах.