Якутия, 13 октября, 2024, 06:49 — ИА Регнум. В результате аварийной посадки самолёта Ан-3 в Якутии один человек погиб, один человек травмирован. Подробности происшествия сообщили в МЧС по республике.

МЧС Якутии Авиапроисшествие

Спасатели уточнили, что погиб пассажир. Всего на борту было пять человек, трое из них — члены экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки самолёта Ан-3 авиакомпании «Борус» в Олёкминском районе Якутии. Дело открыли по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром 13 октября в 1,5 км от города Олёкминска в Якутии экстренно приземлился самолёт Ан-3.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительную причину происшествия. Вероятно, к аварийной посадке Ан-3 могла привести потеря тяги двигателя.