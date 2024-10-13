Якутия, 13 октября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. К аварийной посадке самолёта Ан-3 авиакомпании «Борус» в Олёкминском районе Якутии могла привести потеря тяги двигателя. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

https://t.me/vstproc Аварийная посадка Ан-3 в Якутии

«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолёта явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Олёкминск — Железногорск.

Причины авиапроисшествия устанавливаются. Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 октября в 1,5 км от города Олёкминск в Якутии вынужденно приземлился самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус». На борту воздушного судна находились пять человек, из них два пассажиры и три члена экипажа. В результате аварии погиб один пассажир.

В ночь на 14 марта в Магаданской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. На борту находились 17 работников золоторудного месторождения и три члена экипажа. Глава Магаданской области Сергей Носов сообщил, что один из членов экипажа погиб, два других получили травмы. В прокуратуре сообщили, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность двигателя.