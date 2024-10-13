Якутия, 13 октября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки самолёта Ан-3 авиакомпании «Борус» в Олёкминском районе Якутии. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ru.torange.biz Уголовное дело

В Telegram-канале ведомства уточнили, что дело открыли по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 октября в 1,5 км от города Олёкминска в Якутии экстренно приземлился самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус». На борту воздушного судна находились пять человек: два пассажира и три члена экипажа. В результате аварии погиб один пассажир.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительную причину происшествия. Вероятно, к аварийной посадке Ан-3 могла привести потеря тяги двигателя.