Якутия, 13 октября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. В Олёкминском районе Якутии экстренно приземлился самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус». В результате инцидента погиб один человек, сообщила 13 октября пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

https://t.me/mchsYakutia Аварийная посадка Ан-3 в Якутии

«В 1,5 км от города Олёкминска произвёл аварийную посадку самолёт Ан-3 АК «Борус», — уточнили в Telegram-канале регионального ведомства.

На борту воздушного судна находились пять человек: два пассажира и три члена экипажа. В результате аварии погиб один пассажир.

К вылету готовятся пять спасателей и вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в международном московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737, вылетевший в Калининград. Причиной экстренного приземления стало срабатывание датчика неисправности шасси. Посадка прошла благополучно.

Днём 22 сентября самолёт Cessna-182 произвёл вынужденную посадку в Воскресенске Московской области. Предварительно, в полёте была выявлена неисправность электросистемы воздушного судна, в результате которой произошло задымление кабины.