Москва, 13 октября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Российские следователи предъявили заочно обвинение в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку, который в рамках этого дела заочно арестован и объявлен в розыск в рамках других уголовных дел о терроризме. Об этом ТАСС сообщили правоохранители.

Иван Шилов ИА Регнум Малюк, глава СБУ

По словам собеседника издания, у следствия имеется достаточно оснований для заключения об обоснованности причастности Малюка к организации теракта на Крымском мосту.

Главе СБУ по вменяемой ему статье УК РФ грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В ночь на 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила ранения.