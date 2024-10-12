Москва, 13 октября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала поздравительный ролик испанских коллег с национальным праздником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Видео начинается с кадров парка Горького в Москве и гуляющих людей.

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — написала Захарова в Telegram-канале.

В испанском языке есть выражение, которое буквально переводится как «позор за других». В русском языке оно устоялось как «испанский стыд».

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в Испании отмечают национальный праздник. По этому поводу министерство иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании опубликовало ролик, где прогуливались люди мимо ворот московского парка Горького на фоне небоскрёбов «Москва-Сити». Ляп испанцев заметили пользователи соцсетей.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся прокомментировать заявления американского лидера Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим почти 30 лет назад. Сенатор заявил, что Белый дом находится в тупике.