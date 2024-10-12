Мадрид, 12 октября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Граждан в честь Дня Испании поздравили видеороликом, который начинался кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. На это обратили внимание пользователи соцсети Х.

ИА REGNUM Испания

На официальной странице министерства иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании появился ролик, где прогуливались люди мимо ворот московского парка Горького на фоне небоскрёбов «Москва-Сити».

В Испании национальный праздник отмечают 12 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Испания присоединилась к странам, которые отпраздновали День России. Так, в Русском доме в Мадриде открыли фотовыставку «Сохраняем природу — объединяем народы», подготовленную совместно с экоцентром «Заповедники» и фондом «Заповедное посольство» при поддержке фонда президентских грантов. Мероприятия, акции, флешмобы, концерты и выставки прошли также в странах СНГ, Азии и Европы.