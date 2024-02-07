Москва, 7 февраля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся прокомментировать заявления американского лидера Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим почти тридцать лет назад. Сенатор заявил, что Белый дом находится в тупике.

Annabelle Gordon — Pool via CNP/Global Look Press Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

«Стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена», ― написал сенатор в Telegram-канале.

При этом Пушков подчеркнул, что Жан-Пьер можно понять ― после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с избирателями в Лас-Вегасе 4 февраля президент США Джозеф Байден рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном (с 1981 по 1995 год), который умер почти 30 лет назад, в 1996 году. По его словам, с политиком он встретился во время саммита G7 в Великобритании. Тогда американский лидер возглавлял Белый дом всего несколько месяцев. По всей вероятности, президент США имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона, с которым у него действительно состоялась встреча во время саммита G7 в Британии.

Байден часто допускает оговорки и ляпы, а также попадает в курьёзные ситуации. Досадный конфуз снова произошёл с президентом США Джозефом Байденом 22 января. Американский лидер перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Глава Белого дома Джо Байден на мероприятии в Северной Каролине 19 января заявил, что сфотографировался с женщиной, при этом она в тот момент находилась в другом штате.

Очередную оговорку Байден допустил в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прибыл на переговоры в Белый дом, собравшись задавать вопросы журналистам. Американский лидер заявил, что он и его гость зададут прессе по два вопроса. Сразу же после этого высказывания глава государства исправился и, смеясь, сказал, что помнит журналиста, который должен первым задать вопрос.