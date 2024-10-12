Доха, 12 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. На базе образовательного центра Al Mutamiz в столице Катара Дохе открылся Центр открытого образования Министерства просвещения РФ, где иностранцы смогут изучать русский язык и знакомиться с культурой России, передаёт ТАСС.

Francisco Anzola

Соорганизатором открытия выступил Чеченский государственный педагогический университет. В центре уже состоялся первый ознакомительный урок. Такие учреждения Минпросвещения начало открывать в 2023 году.

«На данный момент в центре будут обучаться 25 человек. Это иностранные граждане из Судана, Пакистана и других стран, которые дальше планируют обучаться в российских вузах», — рассказала проректор университета Тамара Автаева.

Среди учащихся есть как студенты, которые хотят учиться в России, так и те, кто хочет посетить РФ в туристических целях, заявил в свою очередь директор образовательного центра Ахмад аль-Кашиф.

На первом этапе слушатели освоят учебные программы, соответствующие уровням владения иностранным языком A1 и A2, а во втором семестре в учебный план могут быть включены и другие предметы, сказано в сообщении.

При успешной сдаче экзаменов слушатели получат сертификат, подтверждающий их уровень владения русским языком, и смогут использовать его при поступлении в российские вузы. Преподаватели также планируют приобщать слушателей к культуре России, в частности, провести кулинарный урок, посвящённый масленице, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём. Глава государства также рассказал о планах открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

Российское образование привлекательно и перспективно для молодых людей африканских стран, а изучение русского языка вызывает у них большой интерес, потому что это первый шаг к поступлению в российские вузы, отметила в беседе с ИА Регнум высказала доктор филологических наук, завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов РАНХиГС, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина.