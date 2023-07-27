Москва, 27 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Российское образование привлекательно и перспективно для молодых людей африканских стран, а изучение русского языка вызывает у них большой интерес, потому что это первый шаг к поступлению в российские вузы и пониманию культуры местности. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доктор филологических наук, завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов РАНХиГС, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина.

Christophe Gateau/dpa/globallookpress

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия ― Африка предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём. Президент также рассказал, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

Профессор МГУ Лидия Малыгина назвала полезным предложение президента.

«Данная инициатива полезна обеим сторонам, она позволяет развивать научно-образовательное и культурное сотрудничество между Россией и странами Африки. Российское образование является привлекательным для молодых людей африканских стран, а изучение русского языка вызывает у них большой интерес, потому что это первый шаг к поступлению в российские вузы и возможность знакомства с российской культурой», — подчеркнула Малыгина.

Профессор также напомнила, что 2023 — год наставника и педагога в России, а потому образовательные инициативы, связанные с расширением педагогических возможностей, должны приветствоваться. К тому же, как отметила Малыгина, Минпросвещения России также ранее выступило с идеей создания сети Центров открытого образования и изучения русского языка более чем в 50 дружественных странах.

«Этот масштабный проект реализуется в рамках Концепции гуманитарной политики Российской Федерации. Такие центры будут открыты в 28 африканских странах, в том числе, например, в Алжире, Гане, Зимбабве, Мадагаскаре, Уганде и Южно-Африканской Республике», — рассказала профессор.

Также высоко оценил инициативу российского лидера и первый проректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Александр Ходырев. Он отметил, что учиться в российских вузах хочет довольно большое число молодых людей из африканских стран, а открытие школ позволит будущим абитуриентам раньше преодолевать языковой барьер.

«В настоящий момент большое количество студентов из Африки уже обучаются в российских вузах. И наш университет в этом году, например, подписал меморандумы о сотрудничестве с вузами республик Кот-Д’Ивуар и Ганы, и уже в октябре там начнут свою работу Центры открытого образования, где в очном формате будет реализовываться серия масштабных программ преподавания русского языка. И здорово, что у граждан африканских республик будет возможность изучать русский язык», — согласился Ходырев.

По словам проректора ЯГПУ, вузы смогут сосредоточить усилия на культурных и образовательных проектах, а студенты западноафриканских стран получат возможность продолжить обучение не только в Ярославле, но и в передовых вузах других регионов России. Также Ходырев поделился, что сейчас уже более 300 молодых людей из Кот-д’Ивуара и Ганы выразили желание обучаться русскому языку в Центрах открытого образования.

Как сообщало ИА Регнум, в марте заместитель науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что количество бюджетных мест в вузах России для африканских студентов на предстоящий 2023–2024 учебный год увеличили в два раза — до 4,7 тысячи мест. Согласно информации Минобрнауки, сейчас в вузах России проходят обучение около 35 тысяч студентов из стран Африки, в том числе 6 тысяч — на бюджетной основе.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время многополярного миропорядка. По словам президента, страны Африки постоянно повышают свои роль и вес на международной арене, уверенно заявляя о себе в сферах политики и экономики.