Грозный, 12 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручили медаль «Отличник скорой помощи», сообщил Telegram-канал минздрава республики.

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«Каждый житель республики при экстренных случаях набирает номер 103, а когда система здравоохранения нуждается в поддержке, скорую помощь оказывает Рамзан Ахматович», — приводятся в посте слова министра здравоохранения Чечни Адама Алханова, сказанные при торжественном вручении награды.

Уточняется, что медаль Кадырову вручили в ходе торжественного мероприятия, посвященного пятилетней годовщине семейной клиники «АйМед».

Как передавало ИА Регнум, ранее Кадыров заявил, что все виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут ответственность в соответствии с законом. Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушена, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

5 октября Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона в свои 16 лет.