Грозный, 5 октября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского региона, сообщил 4 октября главный редактор проекта Станислав Коненко во время турнира в Грозном.

Министр Здравоохранения Чеченской Республики Адам Кадыров

«Рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал главред, которого цитируют «Известия».

Коненко напомнил, что Адам Кадыров занял эту должность некоторое время назад. Главный редактор отметил, что с этого момента ждал возможности торжественно вручить рекордсмену его сертификат и медали за популяризацию Книги рекордов России.

Сам Адам Кадыров отметил, что ему приятно такое признание. Он подчеркнул, что продолжит стремится к новым достижениям.

«Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», — добавил рекордсмен.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. В начале ноября он возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. 24 ноября ему исполнилось 16 лет. В этом же месяце молодой человек стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны РФ.

В конце апреля Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.