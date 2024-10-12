Москва, 12 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В шести районах Москвы появились новые выделенные полосы для общественного транспорта общей протяжённостью почти 13,5 км, сообщила 12 октября пресс-служба мэра столицы.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые полосы охватывают более 70 городских и областных маршрутов общественного транспорта, по которым в среднем совершается свыше 290 тыс. поездок в рабочий день, сказано в сообщении.

Полосы были оборудованы в Тверском, Пресненском, Нижегородском районах столицы, а также в Северном Тушино, Филимонковском районе и Коммунарке.

«Жители шести районов Москвы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала 2024 года в Москве открыли 24 выделенные полосы общественного транспорта общей протяжённостью почти 26 км, напомнила пресс-служба. Они охватывают более 170 маршрутов городского наземного транспорта, по которым в среднем в будние дни совершают свыше 730 тыс. поездок.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября мэр Москвы Сергей Собянин открыл эстакаду, обеспечивающую съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Длина эстакады составила 710 м. За счёт нового объекта должна увеличиться транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики и снизиться нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.

14 сентября Собянин рассказал о проектах развития дорожной инфраструктуры в Москве. Специалисты работают над соединением шестого и восьмого участков Московского скоростного диаметра с выездом на Бакинскую улицу, через неё горожане смогут попадать на трассу М-4 «Дон», отметил мэр.