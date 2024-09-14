Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве
Москва, 14 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Москве продолжает развиваться современная дорожно-транспортная система, сейчас ведутся работы на Московском скоростном диаметре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На южном направлении уже закончен монтаж пролетных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Она обеспечит проезд в том числе над железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2», — написал он в своём Telegram-канале.
Как отметил глава города, на данный момент специалисты работают над соединением шестого и восьмого участков Московского скоростного диаметра (МСД) с выездом на Бакинскую улицу. Через неё горожане смогут попасть на М-4 «Дон».
Кроме того, около автобусной остановки «Южная ТЭЦ» на 32-м километре МКАД возводят надземный пешеходный переход, в дальнейшем подземный пешеход появится вблизи посёлка Битца. По нему москвичи и гости столицы будут пересекать МСД и железнодорожные пути Курского направления к крупному транспортному узлу.
В ТиНАО практически завершено строительство первого участка дороги, входящей в состав автомагистрали М-3 — деревня Сосенки — деревня Ямонтово. Трасса проходит по территории жилого квартала и обеспечивает подъезд к школам и детскому саду.
В дальнейшем запланировано выполнить работы по строительству и реконструкции порядка трёх километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района Москвы.