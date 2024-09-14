Москва, 14 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Москве продолжает развиваться современная дорожно-транспортная система, сейчас ведутся работы на Московском скоростном диаметре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«На южном направлении уже закончен монтаж пролетных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Она обеспечит проезд в том числе над железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2», — написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил глава города, на данный момент специалисты работают над соединением шестого и восьмого участков Московского скоростного диаметра (МСД) с выездом на Бакинскую улицу. Через неё горожане смогут попасть на М-4 «Дон».

Кроме того, около автобусной остановки «Южная ТЭЦ» на 32-м километре МКАД возводят надземный пешеходный переход, в дальнейшем подземный пешеход появится вблизи посёлка Битца. По нему москвичи и гости столицы будут пересекать МСД и железнодорожные пути Курского направления к крупному транспортному узлу.

В ТиНАО практически завершено строительство первого участка дороги, входящей в состав автомагистрали М-3 — деревня Сосенки — деревня Ямонтово. Трасса проходит по территории жилого квартала и обеспечивает подъезд к школам и детскому саду.

В дальнейшем запланировано выполнить работы по строительству и реконструкции порядка трёх километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района Москвы.